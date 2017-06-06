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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В прокуратуре Советского района Рязани пройдет прием граждан

09:53 / Актуально

Завтра, 1 июня, в прокуратуре Советского района Рязани по адресу: г.Рязань, ул.Соборная, д.11/63, (каб.23. (с 9 час. до 13 час.) и каб.18 (с 14 час. до 18 час.) пройдет прием граждан. Специалисты будут давать консультации по вопросам, касающимся вопросов охраны и защиты семьи и детства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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