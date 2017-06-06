15:47 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
147

Продукты питания рязанских производителей появятся на белорусском рынке

09:52 / Экономика
Это часть подписанной сторонами Совместной программы Республики Беларусь и Рязанской области по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017–2019 годы

Напомним, в мае официальная делегация Рязанской области во главе с первым заместителем председателя правительства области Сергеем Самохиным приняла участие в очередном заседании Рабочей группы по активизации сотрудничества Рязанской области с Белоруссией. Итогом работы и стало подписание программы.

В состав делегации вошли министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, заместитель министра строительного комплекса области Сергей Семенов, руководители ряда предприятий, а также представители национально-культурной автономии белорусов Рязани.

В ходе двухдневных мероприятий участники встречи отметили большой потенциал в двустороннем развитии внешнеторговых отношений. Обсуждались совместные проекты в области строительства, промышленности, образования, здравоохранения, туризма и культуры.

В рамках сотрудничества были рассмотрены вопросы в области АПК, а именно – содействие в организации взаимных поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции, проработка возможности поставки в область белорусских сельскохозяйственных машин, налаживание сотрудничества ученых аграриев в области племенного животноводства и механизации сельского хозяйства.

– Сегодня, – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, – на белорусском рынке не представлены продукты питания рязанских производителей. Мы заинтересованы активно взаимодействовать и в области племенного животноводства и селекции сельскохозяйственных культур.

Несмотря на сокращение товарооборота в 2015 году по ряду объективных причин, в 2016 году товарооборот был увеличен на 12,4 процента. В I квартале 2017 года товарооборот Республики Беларусь и Рязанской области увеличился на 40,1 процента и составил 29,8 млн долларов США.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская область вошла в ТОП-20 регионов Российской Федерации по объемам производства питьевого молока

Рязанские аграрии получили за 5 месяцев 1,1 млрд рублей бюджетной поддержки

Рязанские аграрии завершают сев кукурузы

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы