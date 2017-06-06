Продукты питания рязанских производителей появятся на белорусском рынке

Это часть подписанной сторонами Совместной программы Республики Беларусь и Рязанской области по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017–2019 годы

Напомним, в мае официальная делегация Рязанской области во главе с первым заместителем председателя правительства области Сергеем Самохиным приняла участие в очередном заседании Рабочей группы по активизации сотрудничества Рязанской области с Белоруссией. Итогом работы и стало подписание программы.

В состав делегации вошли министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, заместитель министра строительного комплекса области Сергей Семенов, руководители ряда предприятий, а также представители национально-культурной автономии белорусов Рязани.

В ходе двухдневных мероприятий участники встречи отметили большой потенциал в двустороннем развитии внешнеторговых отношений. Обсуждались совместные проекты в области строительства, промышленности, образования, здравоохранения, туризма и культуры.

В рамках сотрудничества были рассмотрены вопросы в области АПК, а именно – содействие в организации взаимных поставок сельскохозяйственной и пищевой продукции, проработка возможности поставки в область белорусских сельскохозяйственных машин, налаживание сотрудничества ученых аграриев в области племенного животноводства и механизации сельского хозяйства.

– Сегодня, – подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов, – на белорусском рынке не представлены продукты питания рязанских производителей. Мы заинтересованы активно взаимодействовать и в области племенного животноводства и селекции сельскохозяйственных культур.

Несмотря на сокращение товарооборота в 2015 году по ряду объективных причин, в 2016 году товарооборот был увеличен на 12,4 процента. В I квартале 2017 года товарооборот Республики Беларусь и Рязанской области увеличился на 40,1 процента и составил 29,8 млн долларов США.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области