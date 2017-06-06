На одной из птицефабрик Рязанской области обнаружили нарушения, способствующие возникновению гриппа птиц

Прокуроры Александро-Невского района и специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели проверку на Новодеревенской птицефабрике, сообщает сайт прокуратуры Рязанской области. В ходе проверки в работе предприятия выявлены нарушения Закона Российской Федерации «О ветеринарии», «Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)», а также Приказа Минсельхоза России от 15.04.2015 №145 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», которые могли способствовать распространению «птичьего гриппа».

На основании возбужденных прокурором района дел об административных правонарушениях генеральный директор предприятия привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 10.8. КоАП РФ к штрафу в размере 20 000 рублей, Новодеревенская птицефабрика - по ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ к штрафу в размере 10 000 рублей.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителя внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.