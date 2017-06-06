Студенты-иностранцы Рязанского государственного радиотехнического университета незаконно пытались попасть в Латвию

Как сообщает пресс-группа УФСБ России по Рязанской области, группа граждан Республики Бангладеш, в числе которых и два студента Рязанского государственного радиотехнического университета незаконно пытались переправиться из Российской Федерации в Латвийскую Республику. Попытку пресекли сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с УФСБ России по Рязанской.

Установлено, что в феврале этого года студентов уже задерживали при попытке незаконного пересечения российско-латвийской Государственной границы в составе группы незаконных мигрантов из числа других граждан Бангладеш. Их привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.2, ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, однако выдворять из стране не стали, поскольку те учились в вузе.

УФСБ России по Рязанской области напоминает, что лица, незаконно пересекшие Государственную границу, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 322 УК РФ, которая предусматривает ограничение свободы и выплату крупных денежных штрафов.