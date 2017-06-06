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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Выпускники рязанских школ сдают сегодня ЕГЭ по математике базового уровня

11:01 / Актуально
Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут)

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

Заявления на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в основной период подали около 561 тысячи участников. Для проведения ЕГЭ будет задействовано около 5100 пунктов проведения экзамена.

Напомним, в Рязанской области выпускные экзамены сдают 4284 одиннадцатиклассника. Для проведения ЕГЭ в регионе оборудован 31 пункт.

ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают на позднее 14 июня.

Источник: сайт министерства образования Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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