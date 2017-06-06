В Рязани в автобусе травмировалась женщина

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 17.10 на улице Первомайский проспект у дома 23 города Рязани от остановки общественного транспорта начал отходить автобус ИКАРУС, за рулем которого находился 51-летний житель областного центра. В это время в салоне автобуса упала 63-летняя женщина. Пассажирка в результате падения получила травмы и была доставлена в больницу.