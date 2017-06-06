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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани в автобусе травмировалась женщина

11:17 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 17.10 на улице Первомайский проспект у дома 23 города Рязани от остановки общественного транспорта начал отходить автобус ИКАРУС, за рулем которого находился 51-летний житель областного центра. В это время в салоне автобуса упала 63-летняя женщина. Пассажирка в результате падения получила травмы и была доставлена в больницу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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