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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В одном из сел Рязанской области обустроят тротуары для пешеходов

12:26 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры области, в регионе проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что в районе автомобильной дороги «Спас-Клепики-Рязань» в селе Заборье нет положенных ГОСТом тротуаров или пешеходных дорожек. Это нарушение влечет за собой нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения и способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим прокуроры направили в Рязанский районный суд административное исковое заявление с требованием обязать региональный минтранс оборудовать автомобильную дорогу пешеходным тротуаром с обеих сторон дороги на всем протяжении села Заборье в соответствии с требованием ГОСТ.

Решением Рязанского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Министерству транспорта и автомобильных дорог области установлен срок для исполнения решения суда 24 месяца.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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