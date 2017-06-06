В одном из сел Рязанской области обустроят тротуары для пешеходов

Как сообщает сайт прокуратуры области, в регионе проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что в районе автомобильной дороги «Спас-Клепики-Рязань» в селе Заборье нет положенных ГОСТом тротуаров или пешеходных дорожек. Это нарушение влечет за собой нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения и способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим прокуроры направили в Рязанский районный суд административное исковое заявление с требованием обязать региональный минтранс оборудовать автомобильную дорогу пешеходным тротуаром с обеих сторон дороги на всем протяжении села Заборье в соответствии с требованием ГОСТ.

Решением Рязанского районного суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Министерству транспорта и автомобильных дорог области установлен срок для исполнения решения суда 24 месяца.