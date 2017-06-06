За неделю в Рязанской области подешевел лук, мясо кур и рис, но подорожал картофель, морковь и яблоки

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 23 по 29 мая в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, лук репчатый подешевел на 6,4 процента, мясо кур – на 2,2 процента, крупа гречневая-ядрица – на 2,1 процента, рис – на 1,9 процента, масло подсолнечное – на 1,8 процента, сахар-песок – на 0,8 процента. Незначительно подешевели яйцо куриное, свинина, баранина, вермишель, мука пшеничная. В то же время картофель подорожал на 8,7 процента, морковь – на 7,9 процента , яблоки – на 5,7 процента, капуста белокочанная – на 2,7 процента, рыба мороженая – на 1,9 процента, молоко – на 1,8 процента, соль – на 1 процент.