Два велосипеда и бензопилу украл житель Рязанской области из дачного сарая жительницы Подмосковья

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 62-летняя жительница Московской области, которая рассказала, что проведав свой дачный дом в селе Покровское Ухоловского района, обнаружила, что дверь надворной постройки сломана. Из сарая пропали два велосипеда и бензопила.

Полицейские выяснили, что злоумышленник взломал замок на двери сарая. Осмотрев место происшествия и ближайшую территорию, сотрудники полиции нашли следы велосипеда. Вскоре личность похитителя установили. Им оказался местный житель. Злоумышленника задержали. Краденое вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.