Рязанские добровольцы помогут дайверам очистить третий карьер в Борках

Экологические активисты и волонтеры города отметят Международный день очистки водоемов. Мероприятие состоится не в первый раз: ежегодно добровольцы готовят карьер к летнему сезону и помогают природе.

Участниками акции станут члены команды Рязанской области по подводному спорту «Поток», движения «Молодая Гвардия», спортсмены группы WorkOut62. Они уберут мусор вдоль берегов третьего Борковского карьера (напротив гипермаркета «Лента»). Затем дайверы из центра «Поток» и федерации подводного спорта региона спустятся на дно водоема и вытащат оттуда опасные для природы и людей отходы.

Акция к Международному дню очистки водоемов состоится 3 июня. Работы начнутся в 9.00, и к участию приглашаются все горожане, неравнодушные к проблемам окружающей среды. Администрация Рязани предоставит активистам инструменты для субботника и поможет вывезти убранные отходы. После работ организаторы планируют провести пикник.

Фото группы «Международный день очистки водоемов Рязань 2017» ВКонтакте