15:44 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
160

Рязанские добровольцы помогут дайверам очистить третий карьер в Борках

13:13 / Экология
Рязанские добровольцы помогут дайверам очистить третий карьер в Борках

Экологические активисты и волонтеры города отметят Международный день очистки водоемов. Мероприятие состоится не в первый раз: ежегодно добровольцы готовят карьер к летнему сезону и помогают природе.

Участниками акции станут члены команды Рязанской области по подводному спорту «Поток», движения «Молодая Гвардия», спортсмены группы WorkOut62. Они уберут мусор вдоль берегов третьего Борковского карьера (напротив гипермаркета «Лента»). Затем дайверы из центра «Поток» и федерации подводного спорта региона спустятся на дно водоема и вытащат оттуда опасные для природы и людей отходы.

Акция к Международному дню очистки водоемов состоится 3 июня. Работы начнутся в 9.00, и к участию приглашаются все горожане, неравнодушные к проблемам окружающей среды. Администрация Рязани предоставит активистам инструменты для субботника и поможет вывезти убранные отходы. После работ организаторы планируют провести пикник.

Фото группы «Международный день очистки водоемов Рязань 2017» ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Зоркий защитник страны журавлей

Юные экологи Рязанской области провели благотворительную ярмарку изделий из вторичных материалов

В слете юных экологов приняли участие более 150 школьников Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы