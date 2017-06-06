Житель Владимирской области в Рязанской области обокрал гараж

В дежурную часть отдела МВД России по Спасскому району обратился с заявлением 24-летний местный житель. Он рассказал, что из его гаража похитили электронику и перфоратор.

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники установили, что к совершению кражи причастен 35-летний житель Владимирской области. Его заметили жители ближайших домов. Злоумышленника задержали. Как выяснили полицейские, задержанный не работал и украденное собрался продать. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.