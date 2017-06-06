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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

14:04 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в области ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь (до 1,5 мм), в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный, 1-6 м/с, днем южный 6-11 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью по области +3,+8ºС, в Рязани +4,+6ºС; днём по области +18,+23ºС, в Рязани +20,+22ºС.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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