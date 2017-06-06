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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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23 года колонии получил житель Рязанской области за двойное убийство

14:09 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор в отношении жителя Скопина Сергея Егорушкина. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия).

21 октября 2015 года на берегу выработанного карьера, затопленного водой, расположенного в двух километрах от села Петрушино Скопинского района были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в области головы. Личности погибших установили практически сразу – это ранее судимые жители Скопинского района 1973 и 1979 годов рождения. Спустя неделю был установлен и подозреваемый в совершении преступления. Им оказался Сергей Егорушкин, которому впоследствии предъявили обвинение.

Следствием и судом установлено, в октябре 2015 года Егорушкин выстрелил из ружья в своего родственника и его знакомую, поскольку предположил, что они украли крупную сумму денег у него и его матери.

В ходе следствия Егорушкин вину в инкриминируемых ему преступных эпизодах не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года и штрафом 20 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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