23 года колонии получил житель Рязанской области за двойное убийство

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор в отношении жителя Скопина Сергея Егорушкина. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия).

21 октября 2015 года на берегу выработанного карьера, затопленного водой, расположенного в двух километрах от села Петрушино Скопинского района были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями в области головы. Личности погибших установили практически сразу – это ранее судимые жители Скопинского района 1973 и 1979 годов рождения. Спустя неделю был установлен и подозреваемый в совершении преступления. Им оказался Сергей Егорушкин, которому впоследствии предъявили обвинение.

Следствием и судом установлено, в октябре 2015 года Егорушкин выстрелил из ружья в своего родственника и его знакомую, поскольку предположил, что они украли крупную сумму денег у него и его матери.

В ходе следствия Егорушкин вину в инкриминируемых ему преступных эпизодах не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года и штрафом 20 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.