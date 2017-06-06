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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани дали старт спортивным каникулам

14:18 / Спорт
Автор фото: Светлана Максимова | В Рязани дали старт спортивным каникулам
Фото: Светлана Максимова.

В школе № 8 Рязани состоялся спортивный праздник «Каникулы на старт!», организованный при поддержке префектуры Советского района областного центра. В празднике приняли участие префект Наталья Мельникова, начальник городского управления по физической культуре и спорту Марина Кащеева, декан факультета физической культуры и спорта Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Сергей Петрыгин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, 12-кратный чемпион России Юрий Колдин.

Гости пожелали учащимся с пользой провести летние каникулы, набраться сил для новых достижений в учебе и спортивной подготовке. Средняя образовательная школа №8 славится  высокими спортивными результатами своих учеников, среди которых Марк и Валерия Фокины, победители открытого первенства Европы по джиу-джитсу, призеры первенства мира и Всероссийских соревнований, Дмитрий Фесенко и Анастасия Косьяненко, неоднократные победители и призеры Всероссийских соревнований по тхэквондо. Праздник начался показательными выступлениями представителей федерации фитнес-аэробики, спортсменов джиу-джитсу, тхэквондо. Учащиеся младших классов вышли на «тропу здоровья», школьники среднего звена приняли участие в эстафете, а старшеклассники опробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО. Помогал им в этом федеральный эксперт в системе подготовки спортивного резерва Юрий Колдин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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