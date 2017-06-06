Студенты сделали подарок воспитанникам Рязанского дома ребенка

Сегодня, 31 мая, студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета передали в Рязанский дом ребенка кроватку-манеж, развивающие игрушки и качели. Все это первокурсники сделали сами.

Как рассказала главный врач дома ребенка Елена Шатская, после Нового года на встрече со студентами подумали, что необходимо для детей из того, что масштабно не выпускает промышленность. «Ребятам было предложено несколько идей по созданию функциональных модулей, игровых, обучающих, реабилитационных, – рассказала она. – Участники проекта привнесли и свои идеи. В конечном итоге результат превзошел даже наши самые смелые ожидания».

Кроватка-манеж была специально сделана для одного из воспитанников дома ребенка. У двухлетнего мальчика – гидроцефалия мозга. Он не может сидеть и ходить. Новая кроватка-манеж поднимается на двадцать градусов. Так что малыш в ней сможет не только лежать. Ему будет комфортно.

«Надеюсь, что новое реабилитационное оборудование поможет малышу сформировать новые навыки, – отметил директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог. – Да и находиться в деревянном манеже гораздо приятнее, чем в медицинской железной кроватке».

А другим воспитанникам дома ребенка понравились подаренные деревянные развивающие игрушки. Малыши сразу же начали в них играть.