15:43 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
219

Студенты сделали подарок воспитанникам Рязанского дома ребенка

14:23 / Общество
Автор фото: Дмитрий Осинин | Студенты сделали подарок воспитанникам Рязанского дома ребенка
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня, 31 мая, студенты Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета передали в Рязанский дом ребенка кроватку-манеж, развивающие игрушки и качели. Все это первокурсники сделали сами.

Как рассказала главный врач дома ребенка Елена Шатская, после Нового года на встрече со студентами подумали, что необходимо для детей из того, что масштабно не выпускает промышленность. «Ребятам было предложено несколько идей по созданию функциональных модулей, игровых, обучающих, реабилитационных, – рассказала она. – Участники проекта привнесли и свои идеи. В конечном итоге результат превзошел даже наши самые смелые ожидания».

Кроватка-манеж была специально сделана для одного из воспитанников дома ребенка. У двухлетнего мальчика – гидроцефалия мозга. Он не может сидеть и ходить. Новая кроватка-манеж поднимается на двадцать градусов. Так что малыш в ней сможет не только лежать. Ему будет комфортно.

«Надеюсь, что новое реабилитационное оборудование поможет малышу сформировать новые навыки, – отметил директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог. – Да и находиться в деревянном манеже гораздо приятнее, чем в медицинской железной кроватке».

А другим воспитанникам дома ребенка понравились подаренные деревянные развивающие игрушки. Малыши сразу же начали в них играть.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

23 года колонии получил житель Рязанской области за двойное убийство

Житель Владимирской области в Рязанской области обокрал гараж

Два велосипеда и бензопилу украл житель Рязанской области из дачного сарая жительницы Подмосковья

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы