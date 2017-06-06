Интернет в село, ЕГЭ и платные парковки. Главы макрорегионального и Рязанского филиалов «Ростелекома» рассказали о главных направлениях работы

На вопросы журналистов о развитии технологий в глубинке, оборудовании платных парковок и других тем ответили вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Абрамков и директор рязанского филиала Роман Русских. Перед этой встречей Александр Абрамков обсудил перспективы сотрудничества с правительством Рязанской области с временно исполняющим обязанности губернатора региона Николаем Любимовым. «Встреча прошла очень продуктивно. Общими усилиями мы надеемся приблизить Рязанскую область к лидерам телекоммуникационного рынка по России», – подчеркнул Роман Русских.

Одно из важных направлений деятельности компании, помогающее сделать высокие технологии доступными для сел и деревень, – проект «Устранение цифрового неравенства». В его рамках телекоммуникации уже проложили в 46 населенных пунктов региона, где живут от 250 до 500 человек. До 2020 года «Ростелеком» обеспечит Интернетом 232 пункта. Для жителей этих мест будут предлагаться особые тарифы на связь: посуточный – за 1,5 рубля и помесячный – за 45 рублей. Скорость передачи данных для этих клиентов будет не менее 10 Мбит в секунду. Проект «Устранение цифрового неравенства» особенно важен потому, что лишь 55% жителей региона имеют доступ к высокоскоростному Интернету. При этом людям хочется не только получать от всемирной паутины развлекательный контент, но и, например, пользоваться госуслугами и записываться к врачам онлайн.

Кроме того, ПАО «Ростелеком» продолжает работу по выпуску собственных сим-карт (в этом проекте мы – виртуальный оператор. Это значит, что мы арендуем сети Tele2 для оказания услуг мобильной связи под собственным брендом), а также реализует проект «Система 112» в рамках программы «Безопасный город». В 2016 году проект (смысл проекта – вызов всех экстренных служб по единому номеру с мобильных и стационарных телефонов. Все звонки стекаются в единую диспетчерскую службу, оттуда идут вызовы по службам) уже был реализован в 14 муниципальных районах, а в этом «Ростелеком» планирует охватить еще 12.

Особую работу компания проводит в связи с Единым государственным экзаменом. В 2017 году «Ростелеком» снова станет партнером федерального и регионального министерств образования, обеспечив видеонаблюдение и последующее хранение записей с пунктов проведения экзаменов. «Система отлажена, а сервер выдержит любые нагрузки», – успокоил журналистов Роман Русских.

И еще один животрепещущий вопрос, связанный с работой компании в Рязани, касается проблемы платных парковок. По словам Александра Абрамкова, участки для размещения «платных зон» утверждал заказчик – администрация города, а «Ростелеком» оснащает их техникой и видеонаблюдением. На данный момент в городе оборудованы 120 платных парковочных мест, и планируется создать еще 3500. При этом убирать снег на участках в зимнее время будут работники, подотчетные «Ростелекому».

В дальнейшем компания будет развивать эти и другие направления своей деятельности: «Интернет вещей», «умные дома», облачное хранение данных для юридических лиц. «Ростелеком» готов найти подход к любому клиенту, – подчеркнул Александр Абрамков.