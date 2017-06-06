В Рязани отмечают юбилей Константина Паустовского

На Рязанском почтамте состоялась церемония гашения памятного конверта, выпущенного к этой дате. В торжествах, посвященных классику отечественной литературы, приняли участие заместитель министра культуры и туризма области Марина Горожанова, заместитель директора УФПС по области Евгений Шишкин.

Тираж конвертов составил 500 тысяч экземпляров, распространяться они будут по всей России. Специальный же штемпель разработан для трех регионов – Москвы, Рязани и Калуги. Погасить конверты этим штемпелем можно будет только сегодня.

Церемония торжественного гашения конверта, состоявшаяся на почтамте, не единственное событие в регионе, посвященное 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского. В день рождения известного писателя в области проходят выставки, беседы. А в Солотче, где писатель бывал, открыта для экскурсантов тропа Паустовского.