Команда «Элекса-Фаворита» планирует принять участие в чемпионате Рязанской области по пляжному футболу

На первом этапе подготовки к новому мини-футбольному сезону «фавориты» будут заниматься на песке. Вчера игроки провели первую тренировку, сообщил пресс-атташе клуба Алексей Самохин.

Тренировки проходят на стадионе «Авиатор» в Рязани со вторника по пятницу. Под руководством главного тренера клуба Владимира Иванова занимаются игроки основного состава, а также молодые футболисты из дубля.

Пока не занимаются голкипер Алексей Казарин, у которого проблемы со здоровьем, и Денис Голунов. У лучшего бомбардира прошлого сезона причина для пропуска тренировок более приятная – он готовится к свадьбе. После неё Голунов собирается переехать в Рязань и начать подготовку к сезону.

Фото Алексея Самохина