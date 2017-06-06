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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Команда «Элекса-Фаворита» планирует принять участие в чемпионате Рязанской области по пляжному футболу

14:56 / Спорт
Команда «Элекса-Фаворита» планирует принять участие в чемпионате Рязанской области по пляжному футболу

На первом этапе подготовки к новому мини-футбольному сезону «фавориты» будут заниматься на песке. Вчера игроки провели первую тренировку, сообщил пресс-атташе клуба Алексей Самохин.

Тренировки проходят на стадионе «Авиатор» в Рязани со вторника по пятницу. Под руководством главного тренера клуба Владимира Иванова занимаются игроки основного состава, а также молодые футболисты из дубля.

Пока не занимаются голкипер Алексей Казарин, у которого проблемы со здоровьем, и Денис Голунов. У лучшего бомбардира прошлого сезона причина для пропуска тренировок более приятная – он готовится к свадьбе. После неё Голунов собирается переехать в Рязань и начать подготовку к сезону.

Фото Алексея Самохина

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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