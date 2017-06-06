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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские владельцы овчарок встретятся на празднике в ЦПКиО

15:20 / Общество

«День овчарки» в центральном парке Рязани устраивают Городская служба по контролю за безнадзорными животными и некоммерческое партнерство «Лучшие друзья», помогающее бездомным кошкам и собакам. Организаторы будут ждать на торжестве любителей животных всех возрастов.

Владельцы овчарок смогут рассказать всем о своих питомцах со сцены. Каждый такой хозяин собаки получит подарок и персональную консультацию кинолога. Также на торжестве найдется место собакам других пород, в том числе дворнягам – им предоставят «минуту славы» на отдельной площадке. Параллельно будут проходить игры и конкурсы с призами. Все гости праздника смогут помочь бездомным животным, приобретая изделия ручной работы на барахолке.

«День овчарки» состоится 10 июня на танцевальной веранде ЦПКиО. Праздник начнется в 12:00. Для участия в выставке и конкурсах владельцы собак должны иметь при себе ветеринарные паспорта животных. Записаться на участие можно, сообщив данные о себе и своем питомце директору Городской службы по контролю за безнадзорными животными Марине Селезневой: https://vk.com/sataria или по телефону 8-953-749-17-79.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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