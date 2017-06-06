Отказавшихся от курения рязанцев поощрят

Если жители региона победят вредную привычку в рамках акции «Лето без табачного дыма», то получат возможность бесплатно посетить бассейн, аквапарк или SPA-центр

Как сообщает сайт правительства области, с 12 июня по 30 августа в регионе пройдет 7-я областная акция «Лето без табачного дыма».

В этом году акция пройдет в три этапа. С 12 по 21 июня для участников будет организовано первичное обследование в Центрах здоровья. С 22 июня по 11 августа, те кто участвует в акции должны будет отказаться от курения, а с 14 по 18 августа пройти повторное обследование.

В течение двух недель восемь волонтерских отрядов будут раздавать жителям области информационные листовки с условиями проведения акции, призывом принять в ней участие и отказаться от сигарет.

Участники мероприятия, которые бросят курить, получат бесплатные абонементы в бассейны, тренажерные залы, фитнес-клубы, салоны красоты, аквапарк и SPA-центры.