15:45 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
281

Отказавшихся от курения рязанцев поощрят

15:32 / Здоровье
Если жители региона победят вредную привычку в рамках акции «Лето без табачного дыма», то получат возможность бесплатно посетить бассейн, аквапарк или SPA-центр

Как сообщает сайт правительства области, с 12 июня по 30 августа в регионе пройдет 7-я областная акция «Лето без табачного дыма».

В этом году акция пройдет в три этапа. С 12 по 21 июня для участников будет организовано первичное обследование в Центрах здоровья. С 22 июня по 11 августа, те кто участвует в акции должны будет отказаться от курения, а с 14 по 18 августа пройти повторное обследование.

В течение двух недель восемь волонтерских отрядов будут раздавать жителям области информационные листовки с условиями проведения акции, призывом принять в ней участие и отказаться от сигарет.

Участники мероприятия, которые бросят курить, получат бесплатные абонементы в бассейны, тренажерные залы, фитнес-клубы, салоны красоты, аквапарк и SPA-центры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев приглашают к участию в акции «Река Жизни»

В Рязанской области привили от полиомиелита более 1500 детей

В Шиловском районе Рязанской области работают мобильные медицинские установки

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы