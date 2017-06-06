Авторы лучших бизнес-планов получат субсидии из бюджета Рязанской области на открытие собственного дела

Как сообщает сайт регионального минтруда, эксперты, в числе которых представители областных министерств, вузов, федеральной налоговой службы рассмотрели бизнес-проекты, которые представили безработные граждане области. Комиссия отобрала десять бизнес-планов, включающих, в том числе, создание хозяйств по разведению крупного рогатого скота, организацию грузоперевозок, проведение геодезических обследований, предоставление парикмахерских услуг. Авторы лучших проектов получат за счет средств областного бюджета поддержку в размере 58,8 тысяч рублей на открытие собственного дела.