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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Авторы лучших бизнес-планов получат субсидии из бюджета Рязанской области на открытие собственного дела

15:41 / Общество

Как сообщает сайт регионального минтруда, эксперты, в числе которых представители областных министерств, вузов, федеральной налоговой службы рассмотрели бизнес-проекты, которые представили безработные граждане области. Комиссия отобрала десять бизнес-планов, включающих, в том числе, создание хозяйств по разведению крупного рогатого скота, организацию грузоперевозок, проведение геодезических обследований, предоставление парикмахерских услуг. Авторы лучших проектов получат за счет средств областного бюджета поддержку в размере 58,8 тысяч рублей на открытие собственного дела.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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