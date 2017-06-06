15:42 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
168

Рязанцев приглашают принять участие в уборке водоемов и их берегов

15:44 / Экология
Акция «Вода России» стартует по всей стране уже завтра

Организатором акции выступает министерство природных ресурсов и экологии РФ в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012–2020 гг.» (Программа «Вода России»). Акция станет уже четвертой. К ней могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников акций по уборке водоемов в своих регионах. Продлится акция до 15 сентября.

«С каждым годом к акции «Вода России» присоединяется все больше людей, и это не просто цифры – это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем. Мы благодарны каждому, кто присоединяется, и надеемся, что в этом году участников акции станет еще больше!», – прокомментировал старт акции Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте www.чистыеберега.рф – официальном сайте акции. В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции для организации уборки в своем регионе, на своем любимом водоеме, а также другие полезные материалы. Здесь же любители природы смогут найти единомышленников, которым так же небезразлична судьба природы, а затем сдать отчет о проведенном мероприятии на онлайн-карте.

В 2014 году за время акции было очищено 1700 водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек, в 2015 году уже 300 тысяч активистов вышли на берега почти 3,5 тысячи водоемов в 72-х регионах, в прошлом году рекордный миллион любителей живой природы приняли участие в уборке 9 тысяч водоемов в 80-ти регионах России. Эти данные сообщили в пресс-центреФЦП «Вода России».

В этом году участникам предлагается по возможности проводить уборки с применением технологии раздельного сбора отходов для их сдачи во вторичную переработку. Таким образом, примерно 50 процентов отходов может пойти в переработку (стеклянная тара, пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки и т.д.).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские добровольцы помогут дайверам очистить третий карьер в Борках

Зоркий защитник страны журавлей

Юные экологи Рязанской области провели благотворительную ярмарку изделий из вторичных материалов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы