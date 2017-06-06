Рязанцев приглашают принять участие в уборке водоемов и их берегов

Акция «Вода России» стартует по всей стране уже завтра

Организатором акции выступает министерство природных ресурсов и экологии РФ в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской федерации в 2012–2020 гг.» (Программа «Вода России»). Акция станет уже четвертой. К ней могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников акций по уборке водоемов в своих регионах. Продлится акция до 15 сентября.

«С каждым годом к акции «Вода России» присоединяется все больше людей, и это не просто цифры – это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем. Мы благодарны каждому, кто присоединяется, и надеемся, что в этом году участников акции станет еще больше!», – прокомментировал старт акции Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте www.чистыеберега.рф – официальном сайте акции. В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции для организации уборки в своем регионе, на своем любимом водоеме, а также другие полезные материалы. Здесь же любители природы смогут найти единомышленников, которым так же небезразлична судьба природы, а затем сдать отчет о проведенном мероприятии на онлайн-карте.

В 2014 году за время акции было очищено 1700 водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек, в 2015 году уже 300 тысяч активистов вышли на берега почти 3,5 тысячи водоемов в 72-х регионах, в прошлом году рекордный миллион любителей живой природы приняли участие в уборке 9 тысяч водоемов в 80-ти регионах России. Эти данные сообщили в пресс-центреФЦП «Вода России».

В этом году участникам предлагается по возможности проводить уборки с применением технологии раздельного сбора отходов для их сдачи во вторичную переработку. Таким образом, примерно 50 процентов отходов может пойти в переработку (стеклянная тара, пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки и т.д.).