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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области пройдет фестиваль казачьей культуры

17:03 / Культура
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязанской области пройдет фестиваль казачьей культуры
Фото: Вячеслав Астафьев.

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, V областной фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют» пройдет 4 июня в селе Старочернеево Шацкого района (Свято-Николо-Чернеевский мужской монастырь). Гости и участники фестиваля побывают на праздничном богослужении, смогут принять участие в областной выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Казачье раздолье». Будет работать выставка боевого оружия, интерактивная детская площадка «Казаки-разбойники».

Перед гостями выступят детские и взрослые песенные и хореографические коллективы. Утолить голод можно будет попробовав блюда настоящей полевой кухни.

Фото с портала ВЕЗДЕКУЛЬТУРА

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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