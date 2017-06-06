В Рязанской области пройдет фестиваль казачьей культуры

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, V областной фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют» пройдет 4 июня в селе Старочернеево Шацкого района (Свято-Николо-Чернеевский мужской монастырь). Гости и участники фестиваля побывают на праздничном богослужении, смогут принять участие в областной выставке-ярмарке изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Казачье раздолье». Будет работать выставка боевого оружия, интерактивная детская площадка «Казаки-разбойники».

Перед гостями выступят детские и взрослые песенные и хореографические коллективы. Утолить голод можно будет попробовав блюда настоящей полевой кухни.

Фото с портала ВЕЗДЕКУЛЬТУРА