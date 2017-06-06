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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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На празднике села Войнюкова Рыбновского района Рязанской области чествовали ветеранов и многодетные семьи

17:07 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | На празднике села Войнюкова Рыбновского района Рязанской области чествовали ветеранов и многодетные семьи
Фото: Вячеслав Астафьев.

В село приехали представители районной соцзащиты, комплексного центра обслуживания населения на дому, центра занятости. Пообщавшись со специалистами, люди получили необходимые консультации по льготам, вопросам трудоустройства. Самодеятельные артисты устроили для сельчан концерт, а между номерами чествовали тех, кто многие годы трудился на полях и фермах, воспитывал детей.

Подарки вручили 90-летней Александре Ильиничне Жуковой. В годы войны она производила снаряды для фронта на заводе «Рязсельмаш», а в послевоенные годы трудилась в колхозе. В День села по традиции поздравили юбиляров – Анну Ивановну Ананьину с 70-летием, а Виктора Федоровича Полозкова с 75-летним юбилеем. 20 лет назад он приехал в Войнюково погостить к сестре, да так и остался здесь жить. Уж очень ему люди понравились.

В Войнюкове проживает уникальная семья Хреновых. Иван Дмитриевич и Таисия Яковлевна недавно отпраздновали бриллиантовую свадьбу. 60 лет они вместе. Воспитали троих детей – Ольгу, Галину и Алексея.

Особый почет и слова благодарности прозвучали в адрес многодетных семей: Шиловских Алексея Николаевича и Любови Владимировны, у которых трое детей, а также Коржовых Павла Владимировича и Олеси Игоревны, у которых пятеро детей, и все они пришли на День своего любимого села.

По словам заместителя главы администрации района Надежды Анисимовой, каждый месяц в селах и деревнях проводятся подобные праздники. В прошлом году в районе произошло укрупнение поселений (из 20 стало 12). По мнению администрации района, к укрупненным территориям должно быть больше внимания. И хотя объекты соцсферы там остались, администраций теперь нет, вот и проводят в них Дни села, чтобы встретиться с людьми, поздравить юбиляров, ну и, конечно, ответить на вопросы, удовлетворить потребности сельских жителей в самых насущных потребностях.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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