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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанским журналистам показали пилотный автобус с оплатой проезда по магнитным картам

17:13 / Актуально
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанским журналистам показали пилотный автобус с оплатой проезда по магнитным картам
Фото: Михаил Скрипников.

В Рязани скоро весь коммерческий транспорт перейдет на оплату по специальным картам. Но возможность платить наличными также останется. Пока новой системой оснащены 260 бортов коммерческих автобусов и маршруток. А всего их в областном центре около тысячи. Группа журналистов в сопровождении представителей городской власти проехалась по центральным улицам города на одном из автобусов ПАЗ, который уже оснащен системой. Для того чтобы оплатить проезд, надо провести картой по мобильному терминалу. В настоящий момент внедрение системы только разворачивается. Приобрести карты можно в сотне торговых точек города, а вот пополнить счет на них пока возможно только в пятнадцати, но в скором времени таких терминалов и киосков должно стать более семисот. Ведется работа по внедрению в систему карт «Виза» и «Мастер», а также «Мир», чтобы можно было оплачивать проезд обычными дебетовыми, в том числе «зарплатными» картами. По словам начальника управления транспорта Андрея Каплинского, преимущество новой системы в том, что теперь станет возможно очень точно мониторить состояние пассажиропотока, а кроме того, карточки получат льготные категории граждан, которые за муниципальный счет смогут ездить на коммерческом транспорте.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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