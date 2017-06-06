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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанский муниципальный хлебозавод показал новые сорта хлеба и кондитерских изделий

17:18 / Экономика
Уже завтра они будут в продаже.
Автор фото: Михаил Скрипников | Рязанский муниципальный хлебозавод показал новые сорта хлеба и кондитерских изделий
Фото: Михаил Скрипников.

Презентация состоялась в стенах городской администрации. Теперь в линейке выпускаемой выпечки появились хлеб из кукурузной муки, творожный чизкейк, особо питательный хлеб со злаками «Пумперникель» и сдобные булочки с изюмом. Гости дегустации смогли попробовать новые изделия и высказать свое мнение. Глава администрации Рязани Олег Булеков также принял участие в презентации новой продукции рязанского хлебозавода, попробовав все виды хлеба и кондитерских изделий. В настоящее время на рязанском хлебозаводе №3 работают над созданием новых видов хлеба и кондитерских изделий. В частности, ржаного хлеба «Вестфальский» по немецкой технологии, булки «Оригинальной», бездрожжевого хлеба с новым дизайном и измененной рецептурой и «Тостовых» хлебцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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