Рязанский муниципальный хлебозавод показал новые сорта хлеба и кондитерских изделий

Уже завтра они будут в продаже.

Презентация состоялась в стенах городской администрации. Теперь в линейке выпускаемой выпечки появились хлеб из кукурузной муки, творожный чизкейк, особо питательный хлеб со злаками «Пумперникель» и сдобные булочки с изюмом. Гости дегустации смогли попробовать новые изделия и высказать свое мнение. Глава администрации Рязани Олег Булеков также принял участие в презентации новой продукции рязанского хлебозавода, попробовав все виды хлеба и кондитерских изделий. В настоящее время на рязанском хлебозаводе №3 работают над созданием новых видов хлеба и кондитерских изделий. В частности, ржаного хлеба «Вестфальский» по немецкой технологии, булки «Оригинальной», бездрожжевого хлеба с новым дизайном и измененной рецептурой и «Тостовых» хлебцев.