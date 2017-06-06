Глава Рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Как сообщает сайт правительства области, форум проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За 20 лет существования форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Планируется, что делегация Рязанской области примет участие в основных мероприятиях форума, в том числе в Российском форуме малого и среднего предпринимательства. На сессиях обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, развития моногородов, экспорта, предпринимательства, совершенствования налоговой политики.

Глава Рязанского региона Николай Любимов станет участником пленарного заседания, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина, панельных сессий «Моногорода – новые возможности для бизнеса», «Три измерения эффективности здравоохранения», «Настройка налоговой системы: цели и параметры», «Рейтинг регионов – экспортная инициатива», мероприятий Российского фонда прямых инвестиций.

Кроме того, пройдут переговоры с министром спорта России Павлом Колобковым, председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Михаилом Задорновым, руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также заключение ряда соглашений, которые призваны способствовать активизации работы в сфере инвестиций и торговли, улучшению качества городской среды, повышению туристической привлекательности Рязанской области.