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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Скопинском районе Рязанской области стартовал проект по сохранению культурного наследия

18:37 / Культура
В Скопинском районе Рязанской области стартовал проект по сохранению культурного наследия

Проект, инициированный коллективами районных домов культуры, подразумевает проведение цикла массовых праздников, в ходе которых будут демонстрироваться народные костюмы и образцы декоративно-прикладного искусства, звучать старинные песни и частушки, исполняться почти забытые обряды. Все это призвано повысить интерес жителей к истории и культуре родного края, стимулировать развитие событийного туризма.

– Идея проекта возникла после того, как мы побывали в нескольких населенных пунктах нашего района и видели, с каким интересом люди слушают об истории костюма, о кукле-домоделке, - рассказала одна из инициаторов проекта, директор Ильинского ДК Татьяна Мякушина. – К тому же глава региона Николай Любимов не раз говорил о том, что необходимо активно популяризировать достопримечательности и традиции рязанской земли, способствовать формированию привлекательного туристического бренда. Я уверена, что наш проект поможет решить поставленную губернатором задачу.

Проект поддержали и районные власти, и местное отделение партии «Единая Россия». Секретарь первичного отделения партии Нина Кураксина, побывав на первом, стартовом концерте, призналась, что даже не ожидала такого зрелищного события:

– Мне очень понравился сегодняшний праздник. Он такой яркий и самобытный! Уверена, что многие с удовольствием примут участие во всех дальнейших мероприятиях проекта. А наша задача – задача первичного и местного отделения партии «Единая Россия» – рассказать о проекте всем нашим жителям, чтобы у них тоже была возможность приобщиться к нашей истории и культуре.

Концертная часть программы-презентации состояла из выступлений местных народных коллективов. Свое песенно-музыкальное мастерство зрителям продемонстрировали артисты из Вослебова и Успенского, а илюшинский этноклуб «Скопинские поневницы» провел на сцене яркую демонстрацию народного костюма. В завершение организаторы встречи пригласили всех на народные праздники, которые пройдут в селах района в течение ближайших месяцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 мая 2017 года
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