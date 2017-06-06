Глава рязанского региона Николай Любимов выступил на сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса» в рамках Петербургского международного экономического форума

Сегодня глава рязанского региона Николай Любимов в качестве эксперта принял участие в панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса» Российского форума малого и среднего предпринимательства, проходящего в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участниками сессии стали первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, генеральный директор – председатель правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман, руководители российских регионов и городов.

Глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что представители области в конце прошлого года прошли обучение в Сколково и РАНХИГС. По его словам, это было сделано весьма своевременно. Специалисты получили возможность советоваться с представителями Фонда развития моногородов и Внешэкономбанка по многим вопросам, связанным с развитием бизнеса. Руководителями Фонда и банка региону оказывается поддержка, в том числе с выездом на места.

Рязанская область имеет огромный недооцененный потенциал, который необходимо очень оперативно реализовать. В первую очередь, в моногородах, потому что там это сработает быстрее всего, – подчеркнул Николай Любимов.

В области три моногорода претендуют на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. В качестве пилотного населенного пункта, где планируется реализовать проект, выбран поселок Лесной Шиловского района.

Источник: сайт правительства Рязанской области