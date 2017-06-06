Соглашение о строительстве логистического центра X5 Retail под Рязанью заключат в Петербурге на международном экономическом форуме

По словам врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, X5 Rеtail Group арендует комплекс местного предпринимателя, который построит здание по стандартам компании

Правительство Рязанской области и X5 Retail Group заключат соглашение о строительстве логистического центра на территории региона в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) 1 июня 2017 года. Кроме того, рязанские власти планируют подписать еще ряд договоров и провести переговоры с инвесторами, сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

«С АСИ (Агентством стратегических инициатив) будем подписывать соглашение, с Агентством по технологическому развитию. Кроме того, запланировано подписание соглашения с X5 Rеtail Group о строительстве логистического центра. Они полностью арендуют комплекс местного предпринимателя, который построит здание по их стандартам», - пояснил Любимов.

Глава региона добавил, что участие в ПМЭФ-2017 на протяжении нескольких лет приносит Рязанской области новые крупные проекты. Так, в ходе форума 2015 года власти региона договорились о строительстве крупнейшего в области молочного комплекса за $1 млрд на средства тайского конгломерата Charoen Pokphand Group. Переговоры по этому проекту продолжатся в рамках ПМЭФ-2017.