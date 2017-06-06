Объем частных инвестиций в рязанский моногород Лесной превысит 5,6 млрд рублей

Реализация восьми инвестпроектов в моногороде Лесной в Рязанской области позволит привлечь 5,62 млрд рублей. При этом сумма господдержки на создание инфраструктуры моногорода составит 596,4 млн рублей, сообщил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в среду в ходе панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса», прошедшей на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ).

Мы провели большую работу с тем, чтобы найти инвесторов, максимально задействовать имеющуюся производственную базу, дать людям работу. Все это позволит обеспечить дальнейшее развитие населенного пункта. К настоящему времени на территории поселка планируется к реализации восемь инвестиционных проектов, на общую сумму 5,62 млрд рублей, которые позволят создать 758 новых рабочих мест, – отметил Николай Любимов.

В частности, предприятие «Рельеф-Центр» запланировало создать три производства по выпуску канцтоваров и школьных принадлежностей с общим объемом инвестиций 1,88 млрд рублей. Компания «Газтехпром» будет производить отопительные приборы, стоимость проекта составит 268,3 млн рублей.

Фирма «Фарма-Логика-Р» организует производство фармацевтической продукции стоимостью 810,6 млн рублей, еще два инвестпроекта по производству современного упаковочного материала на 100 млн рублей готово реализовать предприятие «Стройполимер». Крупнейшим инвестором моногорода станет агрохолдинг «Лесной», который планирует строительство тепличного комбината за 2,56 млрд рублей на 180 рабочих мест.

Мы сможем приступить к немедленной реализации проектов, если поселок Лесной получит статус территории опережающего социально-экономического развития. В настоящее время подписаны Соглашения о намерениях с потенциальными резидентами, подготовлена заявка на создание ТОСЭР, – подчеркнул Николай Любимов.

По словам главы региона, статус даст возможность эффективного развития территории. При этом общая сумма на создание инфраструктуры из бюджета региона и Фонда развития моногородов составляет 596,4 млн рублей. Заявка на получение необходимых средств будет подана в Фонд в этом году. Кроме того, на развитие инфраструктуры поселка Лесной и еще двух моногородов Елатьма и Побединка в 2017 году предусмотрено 67 млн рублей. В 2018 году эту сумму планируется увеличить до 200 млн. руб.

Источник: сайт ТАСС