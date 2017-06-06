На службе у книги

Лучшим работникам библиотечной сферы вручили награды губернатора и премии имени Л.Н. Гладковой

Поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником в областную библиотеку имени Горького пришли заместитель регионального правительства Елена Буняшина, министр культуры и туризма области Виталий Попов, министр социальной защиты населения Денис Боков.

– Библиотеки всегда были центрами информации, культуры. Конечно, век информационных технологий предъявляет свои требования к библиотекарям. Сегодня можно без проблем найти любую интересующую информацию в Интернете. Но она не всегда бывает достоверной – далеко не все книги оцифрованы и есть в открытом доступе. Поэтому роль библиотеки трудно переоценить, – отметила Елена Буняшина.

Десять человек были удостоены премии Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой. Эта награда была учреждена в 2006 году. Она присуждается ежегодно библиотечным работникам, внесшим значительный вклад в развитие библиотечного дела в регионе. Премия учреждена в память Любови Гладковой – заслуженного работника культуры России. Более 50 лет она проработала в областной библиотеке имени Горького.

Среди лауреатов премии – Николай Сарычев (на фото). На протяжении 42-х лет он работает в Пронской центральной районной библиотеке.

– Работа у нас интересная, связанная с книгами и общением с людьми. Современный библиотекарь должен постоянно учиться чему-то новому, заниматься самообразованием, чтобы суметь помочь читателю сориентироваться в книжном информационном пространстве, – говорит Николай Сарычев. – Премия имени Гладковой для меня – значимая награда. В свое время, когда я только начинал работу в библиотечной системе, Любовь Николаевна была нашим наставником. Мы всегда вспоминаем ее как большого специалиста и просто доброго человека.