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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Кадриль под вековыми деревьями

00:01 / Культура
Танцоры из Рязани и области провели народный пляс в парке-дендрарии в Ерлине
Кадриль под вековыми деревьями

Знаменитая усадьба драматурга и общественного деятеля С.Н. Худекова в Ерлине славится редкими растениями, тенистыми уголками и атмосферой умиротворения.

В 1900 году Сергей Худеков получил золотую медаль Всемирной выставки в Париже за свое собрание уникальной флоры. Бывали в усадьбе и знаменитости – А.П. Чехов, Ф.И. Шаляпин, Н.С. Лесков, которые, как и прочие, участвовали в светских развлечениях и танцах. И вот спустя 100 лет после разорения усадьбы и через 10 лет после ее возрождения здесь снова танцуют – правда, не салонные, а народные танцы.

Рязанское движение «Губернский бал» привезло на ерлинскую землю свой проект «Народный пляс», который неоднократно проходил в Рязанском кремле, в селах Ласково и Константиново, а также на городских праздниках. Танцевально-игровой программой на Троичной поляне парка-дендрария участники движения отметили еще и пятилетие «Народного пляса». Веселье в фольклорных костюмах стало частью праздника «Весенний вальс для Ерлинского парка», посвященного Международному дню музеев. Туристы и местные жители катались на лошадях, участвовали в экскурсиях, слушали выступления бардов и, конечно, танцевали. О впечатлениях нам расскажут сами участники и организаторы пляса.

Алина Елистратова,
солистка театра народной песни «Узорочье»:

– В этом году я стала дебютанткой Губернского молодежного бала. В «Народном плясе» участвую третий раз и всегда очень этому радуюсь. А в этом году у нас появилась возможность увидеть парк-дендрарий и деревья, которым больше 150 лет! После прогулки там я поняла, что ни один фотоаппарат не способен передать всего величия нашей природы.

Для этой поездки я выбрала летнее платье в стиле, похожем на народный, и добавила любимый Барановский платок – символ всех фольклористов. Я уже изучила множество танцев, но по приезде в Ерлино никто из нас не умел танцевать «Дендрарный бранль». Он стал изюминкой пляса: дамы олицетворяли «деревья», а кавалеры были «садовниками» и направляли нас. Вальс, кадрили, чаепитие на траве – впечатления незабываемые! А могучие деревья подзарядили меня энергией.

Алексей Лавренев,
руководитель движения «Губернский бал»:

– На «Весенний вальс для Ерлинского парка» нас пригласили сами организаторы. Спасибо им за то, что устроили танцорам чаепитие с пирогами и бутербродами под открытым небом, устроили нам познавательную экскурсию по парку и даже провели электричество на Троичную поляну, чтобы мы могли танцевать под музыку!

В целом пляс собрал около 90 человек – это танцоры из Рязани, Сапожка, Кораблина и других городов. Туристы и местные жители приходили посмотреть на танцы и поучаствовать в играх. Для открытия программы мы подготовили вальс под музыку из балета «Баядерка», либретто к которому написал сам С.Н. Худеков. А чтобы развеселить участников и зрителей, наши хореографы на месте разучили простой и смешной «Дендрарный бранль».

Я очень надеюсь, что работы по возрождению парка-дендрария продолжатся. Что в усадьбе, как прежде, появятся пруды, что там построят летнюю площадку для танцев. Это интересное и уникальное место, которое может привлекать массу туристов. А если нас снова позовут провести «Народный пляс» среди этих красивейших деревьев, мы с удовольствием вернемся!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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