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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт
Лыжник Илья Черноусов хочет пробиться на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

Все идет по плану…

Лыжник Илья Черноусов хочет пробиться на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

«Все идет по плану, – комментирует выступление в минувшем сезоне лыжника Черноусова отвечающий за подготовку гонщика в Рязанском региональном центре спортивной подготовки, тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов. – Как марафонец, Илья зарекомендовал себя как один из сильнейших в мире гонщиков, претендует на участие в очередных олимпийских играх. Но чтобы попасть на главные старты четырехлетия, надо пройти отбор в сборную команду России. Минувший сезон показал: Илья готов выдержать отборочный, предолимпийский экзамен. Я с ним недавно созванивался, он сказал, что будет готовиться к Олимпийским играм. Даже, несмотря на то, что не попал в состав сборной, он намерен в нее отобраться. Никаких мыслей о том, чтобы выступать за другую страну, у него нет».

«Хорошо, что у него есть такое желание, но со мной Илья пока не общался. Если человек хочет, то шанс у него всегда есть, вопрос в том, сможет ли он им воспользоваться или нет. Он и сам прекрасно осознает, какая у нас сейчас в мужской команде конкуренция», – заявила президент Российской национальной федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Илья Черноусов, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, в минувшем сезоне не попал в состав сборной России и потому выступал на коммерческих соревнованиях. Причем, довольно успешно – уступая в основном только норвежцам и показывая лучшие результаты среди российских гонщиков. Ходили слухи, что лыжник может начать выступать за сборную Швейцарии. Но в телефонной беседе с наставником Сергеем Пироговым гонщик опроверг эти слухи.

Не хватило шага до пьедестала

В предпоследнем матче групповой стадии второго Всероссийского фестиваля Народной футбольной лиги «Ново-Рязанская ТЭЦ» победила команду из Ижевска – 5:1. У нас дважды отличился Олег Забнев, по одному голу забили Дмитрий Малахов, Александр Соснин и Евгений Мишаков. В последнем поединке наша дружина уступила «Бризу» из Москвы и со второго места вышла в турнир плей-офф. К сожалению, в 1/4 финала «Ново-Рязанская ТЭЦ» проиграла команде «Легендарный» из Северодвинска Архангельской области – 0:3, выбыла из борьбы за награды и главный приз турнира – грант на строительство мини-футбольного стадиона.

На торжественном закрытии турнира министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил кубок победительнице соревнований – «Звезде» из Санкт-Петербурга, а также награды футболистам из Хабаровска и Архангельска, занявшим второе и третье места.

«Поздравляю всех участников Народной футбольной лиги с успешным завершением соревнований, – сказал министр. – Эта инициатива, которой исполнился только один год, оказалась весьма востребованной по всей стране. Присутствующие здесь лауреаты представляют практически всю Россию – Запад, Восток, Центр и Север. Не случайно лига называется «45 плюс». Ветераны играют так, как будто для них – это главное в жизни. Некоторым профессиональным клубам не мешало бы перенять такой подход к игре. Азарт, бойцовские качества, желание победить большинство дружин демонстрировало чуть-чуть сильнее, чем некоторые наши профессиональные команды».

По окончании финала своим мнением поделился президент лиги Гурам Аджоев: «Вы сами видели, как этим соревнованиям заинтересованы ветераны, с каким энту­зиазмом принимали в нем участие команды. Поздравляю клуб с победой и выигрышем сертификата на строительство стадиона». Куратор турнира, известный вратарь Ринат Дасаев: «Турнир прошел успешно благодаря его организаторам. Думаю, в дальнейшем он будет только расширяться».

Наша дружина выступала в таком составе: вратарь Игорь Ким, полевые игроки Юрий Михайлов, Евгений Мишаков, Вадим и Олег Забневы, Дмитрий Рагузин, Дмитрий Малахов, Станислав Зайцев, Александр Соснин, Олег Кондрашов, Юрий Резниченко, Сергей Егорцев, Дмитрий Отрубянников и Алексей Бушев.

«Ново-Рязанской ТЭЦ» не хватило одного шага до пьедестала. Для дебютантов это совсем неплохо. Будем верить, у дружины Алексея Бушева все еще впереди…

Играем с «Челси»

Завтра «Рязань-ВДВ» дома, на стадионе «Спартак», в 1/8 финала Кубка России встретится с московской командой «Челси». На предыдущей стадии наши будущие соперницы крупно, со счетом 8:0, победили «Паруса Балтики» из Калининграда. «Челси» выступает в российской любительской футбольной лиге.

В память о легендарном вратаре

На рязанском стадионе «Спартак» появится еще одна памятная доска. Социальный комитет городской думы поддержал инициативу ветеранов спорта увековечить память о мастере спорта СССР футболисте Вячеславе Егорове. Теперь согласовать установку таблички должно большинство депутатов на общем заседании. Мастер спорта СССР Вячеслав Егоров выступал за местную профессиональную команду «Спартак» в 1959 – 1976 годах, привлекался в сборную СССР, провел несколько матчей в Высшей лиге за московский «Спартак» и «Труд» (Воронеж).

Напомним: на стадионе «Спартак» уже установлены доски в память о многолетнем капитане главной команды области Владимире Болотине и первом мастере спорта по футболу Георгии Хоецяне. Ранее появились памятные доски на домах, где жили заслуженный мастер спорта СССР, участник легендарного турне московского «Динамо» по Англии Василий Карцев и мастер спорта СССР, член сборной команды РСФСР Юрий Борисов.

Встречаемся в Скопине

Пятнадцать взрослых и четыре юношеских команды вышли на старт Кубка области по футболу памяти мастера спорта СССР, члена сборной команды РСФСР, Юрия Борисова. И вот турнир финиширует.

Состоялись полуфинальные матчи. «Спартак-Фан» – «Витязь» – 2:3, «АМКА» – «Клуб болельщиков Рязани» – 2:1. Ответные игры: «Витязь» – «Спартак-Фан» – 5:0, «КБ Рязани» – «АМКА» – 0:1. Юноши. «Дон» – «Спартак-Фан» – 0:1, «Рязань-М» – «Александр Невский» – 1:1, «Спартак-Фан» – «Дон» –2:3, «Александр Невский» – «Рязань-М» – 1:4.

Финальные матчи будут проведены 3 июня на малой родине легендарного форварда Юрия Борисова – в Скопине. В 14.00 на поле стадиона «Труд» выйдут юноши «Дона» и «Рязани-М», по окончании которого начнется поединок взрослых команд «Витязь» – «АМКА».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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