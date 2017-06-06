В борьбе за чистоту и порядок

Задача вывоза мусора с территорий частного сектора требует комплексного подхода

На территории Московского района расположено немало частных жилых домовладений. Одной из острейших проблем, связанных с благоустройством этих территорий, вот уже не первый год остается вывоз мусора.

Как решается задача утилизации твердых бытовых отходов, почему стихийные свалки не исчезают с картырайона и города, что нужно сделать, чтобы поставить точку в этой истории?

Ответы на эти вопросы мы ищем вместе начальником территориального управления – префектом Московского района города Рязани Сергеем Горбуновым

Актуальна тема сбора ТБО в поселке Дягилево, где проживает около четырех с половиной тысяч человек.

– Все связано со сбором денежных средств и заключением договоров на вывоз мусора. В поселке немало сознательных жителей, которые добросовестно выполняют свои обязанности, заключают договор со специализированной организацией, вовремя оплачивают ее услуги. Тогда мусор вывозится регулярно. Но есть и те, кто предпочитает выкинуть свой мусор на дорогу, в кусты или даже в пруды, несмотря на то, что сами пользуются этими водоемами, – говорит Сергей Горбунов.

Методов борьбы с такими «утилизаторами», к сожалению, немного. Чтобы привлечь их к административной ответственности, наложить штраф, нужно поймать хулиганов за руку, зафиксировать, что мусор выброшен в неположенном месте именно ими. Сделать это очень непросто. Механизм понуждения к заключению договора на вывоз ТБО отсутствует и на федеральном уровне. Поэтому самой популярной мерой остается убеждение жителей в необходимости сотрудничества со спецорганизацией, чем регулярно занимаются сотрудники отдела по работе с населением префектуры.

– Цена облуживания частного сектора специализированной организацией, которая заберет мусор, составляет 50 рублей с одного зарегистрированного человека в месяц. То есть семье, например, из четырех человек, услуга по вывозу ТБО обойдет в 200 рублей. Средства небольшие, но есть дома, в которых зарегистрировано очень много жильцов, и их домовладельцы игнорируют необходимость цивилизованно вывозить мусор, – рассказывает префект.

Между тем сотрудники префектуры разработали несколько вариантов поддержания чистоты в поселках частного сектора. Среди разовых мер – централизованный вывоз мусора в определенные дни. Большую помощь в профилактической работе оказывают ТОСы района.

Но на пути благоустройства таких поселков, как Дягилево, Канищево, Мервино, стоят не только препятствия, создаваемые безответственными жителями. Спецтехнику, приехавшую за мусором, не пропускают узкие улочки микрорайонов, а для обустройства контейнерных площадок, куда жители могли бы складывать отходы, далеко не везде есть место. За оставленным в ожидании машины мусором в пакетах ведут охоту бездомные животные, которые растаскивают его по всему поселку. Один из вариантов выхода из ситуации нашли рязанцы, проживающие в микрорайоне Канищево. Они собственными силами изготовили небольшие деревянные контейнеры, в которые складывают мусор до приезда машины.

– Однозначного решения задачи на сегодняшний день нет. Она требует комплексного подхода. Безусловно, участие жителей, их желание жить в чистоте и порядке играет значительную роль в том, насколько уютным и благоустроенным будет наш город, – уверен Сергей Горбунов.

А пока префектура Московского района совместно с предприятиями и организациями областного центра продолжает ликвидацию несанкционированных свалок. Так, в течение последней недели убран мусор в районе плотины на улице Дягилевской и в микрорайоне Приокский на улице Дачной.

Опасные деревья

Что делать, если рядом с домом растет старое дерево, которое грозит сломаться и упасть при первом более-менее сильном порыве ветра? А также как и куда вывезти ветки после опиловки деревьев во дворе? С этими приобретшими особую актуальность после прошедшего в столице урагана вопросами в редакцию обратились жители Московского района Рязани. Мы адресовали их префекту Сергею Горбунову и начальнику управления благоустройства администрации областного центра Владимиру Луканцову.

– Деревьев, требующих опиловки, много. Важно понимать, на каком земельном участке они размещены – на принадлежащем муниципалитету или находящемся в частной, долевой собственности. Если дерево растет на муниципальной земле, то ответственность за него ложится в первую очередь на Дирекцию благоустройства города. Если речь идет об участке, оформленном жителями многоквартирного дома в долевую собственность, то опасным деревом должна заняться управляющая компания или ТСЖ. В областном центре есть организации, имеющие допуск на проведение подобных работ. Обслуживающие жилой фонд организации могут обратиться к ним. Что касается вывоза веток после опиловки деревьев, то здесь на помощь городским службам приходят специализированные организации, которые также имеют возможность вывезти на свалку ветки, – говорит Сергей Горбунов.

– План по валке сухих деревьев большой. После проведенного обследования 120 опасных деревьев предстоит спилить в первую очередь. Особое внимание в дни летних каникул будет уделено пришкольным дворам. Для активизации валки сухих деревьев сформированы дополнительные бригады, – пояснил Владимир Луканцов.

Ремонт дорог продолжается

Московский район – самый крупный в област­ном центре. В этом году здесь будет отремонтировано несколько участков дорожной сети. К настоящему моменту уже завершен ремонт нескольких улиц, в их числе улицы Бирюзова и Станкозаводская. Проведены торги по отбору подрядной организации на ремонт участка от путепровода в микрорайоне Приокский до проезда Шабулина, подрядчик приступит к работам в ближайшие дни. За весенний период в районе выполнен значительный объем ямочного ремонта.

Как сообщил руководитель управления благоустройства администрации Рязани Владимир Луканцов, уже ведется работа на перспективу. Готова проектная документация для благоустройства участка дороги через селикатный завод, который позволит автомобилистам, въезжающим в Рязань со стороны Москвы, быстро попасть на Северную окружную дорогу.

Между тем начало ремонтной кампании этого года в Московском районе было омрачено нарушениями технологии работ на улице Станкозаводской. Рязанцы сообщили, что выравнивающий слой асфальта кладется на неподготовленную поверхность.

– Мы незамедлительно отреагировали на это сообщение, выехали на место. Действительно, нарушения были, подрядчик халатно отнесся к своим обязанностям, и сейчас ведется должностное расследование. К настоящему моменту все исправлено и ремонт вошел в завершающую стадию, – поясняет Владимир Луканцов.

Контроль за качеством ремонта улицы Станкозаводской повышен. На место выезжала лаборатория областного министерства транспорта и автомобильных дорог. Проведенный анализ показал, что обновленное дорожное полотно соответствует всем предъявляемым требованиям.

– Мы благодарны рязанцам за оперативную информацию. Их неравнодушное отношение позволило избежать ошибок и простимулировало подрядчика и заказчика к более ответственной работе, – уверен Владимир Луканцов.