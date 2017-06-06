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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В детском пресс-центре

00:01 / Общество
Рязанская школьница будет освещать «Международный чемпионат по футболу для дружбы»
В детском пресс-центре

Российское движение школьников совместно с Российским футбольным союзом определили победителя конкурса на роль юного журналиста, который будет представлять Россию в пятом сезоне международного дет­ского социального проекта «Футбол для дружбы». Проект пятый год подряд реализуется компанией ПАО «Газпром».

Победителем творческого конкурса стала 12-летняя школьница из города Рязани Арина Нагавкина-Стецкевич. Кандидатура Арины была выбрана жюри из тысяч заявок школьников со всей России. Участники конкурса должны были записать оригинальный трехминутный видеоролик с рассказом о чемпионате мира по футболу FIFA-2018 в России на английском языке.

На торжественной церемонии юного журналиста проекта «Футбол для дружбы» поздравили руководитель Департамента по проведению соревнований РФС Владимир Олексин и начальник Международного отдела РФС Елена Чарина. Руководитель аппарата РДШ Денис Клебанов вручил Арине почетную грамоту и подарки, а в конце официальной части победителя конкурса напутствовал известный российский спортивный журналист Нобель Арустамян.

Арина вместе с детьми из 64 стран войдет в состав международного дет­ского пресс-центра пятого сезона международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». Она выступит юным журналистом на всех мероприятиях проекта, включая «Международный чемпионат по футболу для дружбы» и международный детский форум «Футбол для дружбы». Мероприятия пройдут с 26 июня по 3 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. Кроме того, в составе российской делегации победительница конкурса посетит финальный матч Кубка конфедераций FIFA, который состоится 2 июля в Санкт – Петербурге.

По информации сайта Российского футбольного союза

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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