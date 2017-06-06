Энергия футбола

Самое время поговорить о футболе. На Западе – настоящий его бум. Большинство матчей – от чемпионатов той или иной страны до соревнований европейского масштаба – собирают заполненные до отказа трибуны. Потише – в России, исключение тут разве что игра столичного «Спартака», поклонников у которого – вся страна. А уж о Рязанщине и говорить нечего – у нас матчи проходят практически без болельщиков. Почему?

Недавно гостями легкоатлетического полумарафона «Рязанский кремль» были наши земляки – заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках Клара Гусева и мастер спорта СССР международного класса, в прошлом один из сильнейших марафонцев мира Виктор Байков. У меня появилось желание пригласить их на футбол, на стадион «Спартак», откуда начинались их славные спортивные карьеры. Время позволяло. Около пятнадцати часов завершилась торжественная церемония награждения лауреатов полумарафона (гости вручали призы лауреатам), а футбол начинался в семнадцать. Хотелось им показать вновь построенное спортсооружение.

На моих собеседников моментально нахлынули воспоминания. Клара Ивановна Гусева: «Все делали сами – готовили конькобежную дорожку, заливали лед, а потом на ней тренировались. После занятий душа, чтобы помыться, не было…». Виктор Васильевич Байков: «Какие мы легкоатлетические праздники в перерыве, между футбольными праздниками устраивали – бежали эстафету, «полуторку», для марафонцев давали старт двадцатикилометровому пробегу – бежали по шоссе до Дягилева и обратно. Футбольные болельщики ждали наших – для них – подарков не менее, чем саму игру. Так под руководством Александра Федоровича Агрызкина мы пропагандировали королеву спорта – легкую атлетику. А зрителей был полон стадион…»

Приглашал, опасаясь: а вдруг их шокирует несоответствие? Чуть ли не по последнему слову техники возведенный спорткомплекс (множество залов для занятий различными видами спорта, раздевалки, комнаты отдыха, душ) и горстка зрителей на стадионе, нет легкоатлетического праздника между таймами… А ведь тогда на старт, помимо тренера Агрызкина и обладателя мирового рекорда на 30-киломтеровой дистанции Байкова, выходил рекордсмен мира в беге на три километра с препятствиями Владимир Дудин, еще четверка-пятерка приличных мастеров. А где сейчас могут показать себя единственные действующие на Рязанщине мастера спорта России Мария Быкова и Александр Именин? Меня спас дипломатичный ответ: «Нас на «Спартак», к сожалению, не пригласили». Завершив церемонию награждения, гости отправились в Москву.

Но вернусь к футболу. С ним у нас дела обстоят не лучшим образом. В Рязани не создано ни одной команды, которая бы выступала в чемпионате области (по этой причине даже не проводится городской чемпионат). Сокращается число участников областных соревнований. Раньше Касимов был представлен двумя командами – «Спартаком» и «Урожаем», теперь нет ни одной. Отсутствует и дружина из Клепиков, в свое время выигрывавшая матч на Супер-кубок области. Ныне только четыре клуба выставляют юношеские команды, а это значит – подпитка для взрослых дружин скудеет, и в будущем можно ожидать дальнейшего сокращения.

Но ведь есть же яркий пример для подражания – турнир на Кубок «Русской кожи». В Рязани, на стадионе «Золотые купола», выступает более ста команд. Спор ведут одновременно на четырех игровых площадках. Для пришедших на футбол болельщиков (да и для участников – тоже) созданы все условия. Работает буфет. Зрители – в курсе всех происходящих на поле событий. Судья-информатор объявляет не только участников, результаты поединков, но и авторов всех голов. В коридоре помещения для раздевалок – электротабло, которое сию минуту сообщает итоги только что завершившихся поединков. На сайте «Русской кожи» можно не только познакомиться со статистикой соревнований, календарем предстоящих матчей, «досье» на каждого игрока, но и прочитать интервью лучших тренеров команд, отличившихся футболистов.

Для сотрудника «Русской кожи» Михаила Жаркова футбол – не просто хобби. «Футбол – это энергия для участников, дополнительный стимул для достижения высот в работе, – считает руководитель футбольного проекта. – Наша цель – как можно больше людей увлечь этой игрой. И результат – налицо. Вот в ветеранском кубке мы довели количество команд до четырнадцати, а уже в следующем, осеннем, турнире их будет восемнадцать – памятуя о чемпионате мира, который пройдет в России в 2018 году. Конечно, нам нужны помощники – нынешний турнир мы проводим совместно с Рязанским региональным футбольным союзом и Федерацией футбола города Рязани при поддержке регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта. В совместных усилиях – залог нашего общего успеха».

Сколько ждать, чтобы энергией футбола в Рязани заразились? Может, тогда рязанский футбол приблизится хотя бы на один шаг к европейскому?