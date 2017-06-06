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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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1 июня – международный День защиты детей

00:01 / Праздник

Уважаемые жители Рязанской области!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Ради них мы живем и работаем, стараемся окружить вниманием и заботой, научить доброте, передать свои знания и опыт, воспитать достойными людьми, ответственными за свою страну.

В Рязанской области поддержке материнства и детства оказывается особое внимание: формируется современная система оказания медицинской помощи, строятся детские сады и школы, открываются спортивные комплексы, учреждения дополнительного образования. Активно реализуются программы поддержки молодых семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя работе с детьми – педагогов, воспитателей, медицинских и социальных работников. Желаю и детям и взрослым здоровья, мира и благополучия!

Врио губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети – воплощение наших надежд, самое важное в жизни. Наша общая цель – помочь им вырасти достойными гражданами. Мы, взрослые, несем серьезную ответственность за подрастающее поколение, за будущее нашего края и всей страны.

В Рязанской области реализуются федеральные и региональные меры поддержки материнства и дет­ства, многодетных семей, создаются необходимые условия для получения качественного образования, духовного и физического развития, совершенствуется медицинская помощь. В регионе повышается рождаемость, строятся новые детские сады и школы, физкультурно-спортивные комплексы, учреждения культуры, функционируют оздоровительные лагеря и санатории.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

У нас богатый потенциал и большие перспективы развития: много талантливых ребят – победителей всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, соревнований высокого уровня, которые своими достижениями подтверждают, что подрастает достойная молодая смена и надежная опора.

Выражаю искреннюю благодарность родителям, педагогам, воспитателям, тренерам, психологам, медицинским и социальным сотрудникам – всем, кто посвятил себя работе с детьми, кто помогает им реализовать свои способности, самоутвердиться. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце!

Но самое главное для каждого ребенка – крепкая, любящая и дружная семья, где чтят традиции, уважают историю, гордятся прошлым и настоящим. Пусть все наши дети будут окружены заботой и вниманием взрослых!

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия! А вам, ребята, счастья, интересного летнего отдыха, радовать своими успехами и победами!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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