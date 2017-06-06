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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В повестке – ключевые вопросы

00:01 / Из официальных источников
Глава Рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Планируется, что делегация Рязанской области примет участие в основных меро­приятиях ПМЭФ, в том числе в Российском форуме малого и среднего предприниматель­ства.

На сессиях обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, развития моногородов, экспорта, предпринимательства, совершенствования налоговой политики.

Глава рязанского региона Николай Любимов станет участником пленарного заседания, которое пройдет под председательством Президента РФ Владимира Путина, панельных сессий «Три измерения эффективности здравоохранения», «Настройка налоговой системы: цели и параметры», «Рейтинг регионов – экспортная инициатива», мероприятий Российского фонда прямых инвестиций. Кроме того, намечено проведение переговоров с министром спорта России Павлом Колобковым, председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Михаилом Задорновым, руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также заключение ряда соглашений, которые призваны способствовать активизации работы в сфере инвестиций и торговли, улучшению качества городской среды, повышению туристической привлекательности Рязанской области.

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Глава рязанского региона Николай Любимов в качестве эксперта принял участие в панельной сессии «Моногорода – новые возможности для бизнеса» Российского форума малого и среднего предпринимательства, проходящего в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участниками сессии стали первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Илья Кривогов, генеральный директор – председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, руководители российских регионов и городов.

В своем выступлении глава рязанского региона Николай Любимов отметил, что представители области в конце прошлого года прошли обучение в Сколкове и ­РАНХИГС. По его словам, это было сделано весьма своевременно. Специалисты получили возможность советоваться с представителями Фонда развития моногородов и Внешэкономбанка по многим вопросам, связанным с развитием бизнеса. Руководителями Фонда и банка региону оказывается поддержка, в том числе с выездом на места. «Рязанская область имеет огромный недооцененный потенциал, который необходимо очень оперативно реализовать. В первую очередь, в моногородах, потому что там это сработает быстрее всего», – подчеркнул Николай Любимов.

В Рязанской области три моногорода претендуют на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. В качестве пилотного населенного пункта, где планируется реализовать проект, выбран поселок Лесной Шиловского района.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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