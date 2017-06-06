Безопасное лето

Состоялось всероссийское селекторное совещание по вопросам организации отдыха детей

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев провел всероссийское селекторное совещание в режиме видеоконференции по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей. От Рязанской области в работе участвовали заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, а также руководители ряда министерств, представители Роспотребнадзора, правоохранительных органов, МЧС области.

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев отметил, что все мероприятия, касающиеся организации летнего отдыха детей, в том числе предписания, которые даны лагерям и центрам детского отдыха во время подготовки к сезону, должны быть выполнены в полном объеме, а выявленные нарушения устранены. По словам Председателя Правительства РФ, в прошлом году была существенно усовершенствована нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха, полномочия по его организации теперь закреплены за Министерством образования, которое будет осуществлять координацию всех задействованных в этой работе ведомств. «Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жестче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми», – сказал Д.А. Медведев.

Законодательно закреплено также, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей – безусловные приоритеты. «Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть экономить на здоровье», – подчеркнул он.

В числе нововведений оздоровительной детской кампании текущего года – обязательное оповещение МЧС о маршрутах детских туристических групп, их должны сопровождать инструкторы-проводники, прошедшие специальную подготовку. Введен единый номер экстренных служб, которым можно воспользоваться вне зоны покрытия сети или при отсутствии средств на мобильном телефоне.

Председатель Правительства России Д.А. Медведев подчеркнул, что руководители регионов должны лично контролировать, как организован отдых детей, в первую очередь, с точки зрения безопасности. «Если есть хоть какие-либо сомнения, принимать оперативные меры, при необходимости сообщать Министерству образования. Только так мы можем быть уверены, что каждый из более чем 42 тысяч лагерей, которые планируют принимать детей в этом сезоне, действительно готовы». Особое внимание руководителей регионов Председатель Правительства РФ обратил на то, чтобы все организации детского отдыха были занесены в специальные реестры. «Не должно быть ни одного лагеря, о котором неизвестно», – заявил Д.А. Медведев.

В Рязанской области планируется, что за период летней кампании, которая стартовала в регионе 30 мая, в оздоровительных учреждениях отдохнет более 34700 детей и подростков. Организация детского отдыха проходит в тесном взаимодействии всех задействованных в ней министерств и ведомств. Региональное законодательство приведено в соответствие с федеральным. Подготовка учреждений ведется в соответствии с новыми требованиями, проведена межведомственная приемка готовности загородных лагерей к летней кампании. В целом для работы в оздоровительных учреждениях направлено более 470 вожатых, все они сдали экзамены и получили соответствующие сертификаты. Общий объем средств, направленных на подготовку материально-технической базы лагерей, составил 42,2 млн. рублей.