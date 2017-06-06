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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Деньги на дело

00:01 / Из официальных источников
Авторы 10 лучших бизнес-планов получат финансовую помощь на открытие собственного бизнеса

Об этом информирует министерство труда и занятости населения области. Решение о поддержке лучших бизнес-планов было принято на заседании экспертной комиссии, которое провела министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская. На рассмотрение экспертов были представлены проекты безработных граждан. Обсуждение бизнес-планов состоялось с участием будущих предпринимателей, для жителей отдаленных районов была организована видео­связь.

В результате отбора было одобрено десять бизнес-планов, включающих в том числе создание хозяйств по разведению крупного рогатого скота, организацию грузоперевозок, проведение геодезических обследований, предоставление парикмахерских услуг. Авторы лучших проектов получат за счет средств областного бюджета поддержку в размере 58,8 тысячи рублей на открытие собственного дела.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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