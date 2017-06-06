Штамп на конверте

Так в Рязани отметили юбилей писателя

На Рязанском почтамте состоялась церемония гашения памятного конверта, выпущенного к этой дате. В торжествах, посвященных классику отечественной литературы, приняли участие заместитель министра культуры и туризма области Марина Горожанова, заместитель директора УФПС по Рязанской области Евгений Шишкин, председатель регионального отделения Союза филателистов России Александр Романов, почитатели таланта К.Г. Паустовского.

– Церемония торжественного гашения конвертов, состоявшаяся на почте, не единственное событие в регионе, посвященное 125-летию со дня рождения К.Г. Паустовского, – сказала Марина Горожанова. – В день рождения известного писателя в области проходят выставки, конференции, беседы, встречи. В Солотче, где писатель бывал, где создавал свои знаменитые произведения, для рязанцев открыта Тропа Паустовского.

Тираж конвертов составил 500 тысяч экземпляров. Распространяться они будут по всей России. Специальный штемпель разработан для трех городов – Москвы, Рязани и Калуги. Как было сказано, штемпель представляет большую филателистическую ценность, так как он с фиксированной датой, действительной в течение одного дня.

– Хочу отослать письмо в конверте со специальным штемпелем в Иваново своим друзьям-филателистам, – говорит рязанец Владимир Паршин. – Думаю, что для них это послужит своеобразным подарком.