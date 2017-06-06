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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Разноцветье мещерских озер

00:01 / РВ ТВ
В Солотче прошла первая экскурсия по Тропе Паустовского
Автор фото: Димитрий Соколов | Разноцветье мещерских озер
Фото автора.

Дом с мезонином в Солотче вновь полон гостей. Юбилей Константина Георгиевича Паустовского собирает юных и взрослых почитателей его таланта. Они приезжают прочувствовать на себе ту атмосферу, благодать лесного края, которая очаровала писателя, связавшего с Солотчей 23 года своей жизни.

Сначала он жил у одинокой старушки Марии Михайловны, потом поселился у Пожалостиных, снял старую баню в саду, утопающем в сирени, яблонях и кленах. А уж потом купил часть дома знаменитого гравера Ивана Пожалостина, где оборудовал кабинет в самой уютной его части. Директор Дома-музея Светлана Ерохина показывает нам мезонин. Обстановка кабинета воссоздана по сохранившейся фотографии. На столе портрет Бунина – любимого писателя Паустовского. Константин Георгиевич отправил кумиру свои первые стихи и получил совет заниматься прозой. Ксерокопии рукописей под зеленой лампой… Они практически без помарок – на эти листы переносились уже обдуманные фразы и впечатления из путевых блокнотов. На стене фотоаппарат «Зоркий» и снимки, сделанные писателем в Солотче в 30-х годах. А вот вид с балкона мезонина сильно изменился – стены коттеджей заслонили поля, тянущиеся до горизонта, и колокольню Пощуповского монастыря.

Внизу уже гудит ватага школьников. Они открывают сезон туристических походов по Тропе Паустовского. Она начинается от усадьбы Пожалостина, нужно только перейти дорогу и направиться в проем между домами. Позади леса, а впереди луговые просторы. К ближним рекам, озерам и многочисленным заводям, остававшимся после весеннего разлива, совершали вылазки «рыбачьего патруля» Паустовский, Фраерман и Гайдар. Экскурсоводы охотно рассказывают о секретах их рыбной ловли и приметах, которые они собирали.

За спиной остаются поселковая трасса, особняки, и путешественник попадает в царство звуков – птичьи концерты, хор лягушек, бурлящий поток реки Солотчи, по берегам которой расположились рыбаки. А кто-то уже возвращается с уловом – несколько рыбешек плотвы в ведерке. Сразу после реки поворот налево – к озеру Монастырскому. Если идти прямо, то можно выйти к берегу Оки через семь километров. По пути можно полюбоваться озером Селянским, изгибом Старицы, живописными заводями и промоинами.

– Великолепный поход! – делится впечатлениями учитель Полянской средней школы Ольга Беркалова. – Мы с ребятами будем возвращаться сюда не раз. Я думаю, что после такой прогулки от чтения рассказов Паустовского у них возникнет совсем другое впечатление.

Константин Георгиевич посвятил около 50 произведений разных жанров любимой Мещере, многие из них задумывались в уютной баньке на территории усадьбы. Воздух в ней наполнен ароматами трав и сухих бревен, есть уголки для работы и для отдыха. А бутылки с водой разного цвета поставлены возле окна специально – чтобы экс­курсанты увидели цвет мещерских озер. Они образуют диковинное ожерелье – голубоватое, зеленое, рыжее, почти черное… От бани начинается и другая, более протяженная тропа – до деревни Полково, затем до Ларина пруда, до озер Черненькое и Ласковское. Оттуда Паустовский путешествовал еще дальше – до Спас-Клепиков и кордона лесника Алексея Желтова.

Экскурсоводы передают гостям слова писателей: «Если нам скажут, что мы отвратительные писатели, то мы не обидимся, но если нас упрекнут в том, что мы не умеем ловить рыбу, то этого мы никому и никогда не простим».

Эта фраза говорит о многом. О любви к жизни. О том, что повесть о ней пишется не за столом в кабинете, а на просторах своей Родины.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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