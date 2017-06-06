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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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О самом главном

00:01 / Общество
Чтобы детство было счастливым, необходимы любовь, внимание, забота и участие взрослых
Автор фото: Дмитрий Осинин | О самом главном
Фото: Дмитрий Осинин.

Сегодня – Международный день защиты детей. Приуроченные к нему веселые и красочные празд­ники пройдут повсеместно. Стало хорошей традицией, что благотворители и волонтеры к этому дню стараются сделать детям такие подарки, которые действительно им необходимы и которыми они будут пользоваться в течение всего года, а может, даже и не одного.

Так, на протяжении нескольких месяцев студенты-первокурсники Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета с нуля сами делали для воспитанников Рязанского дома ребенка кроватку-манеж, развивающие игрушки и качели.

Как рассказала главный врач дома ребенка Елена Шатская, после Нового года на встрече со студентами вместе думали, что необходимо для детей из того, что масштабно не выпускает промышленность. «Ребятам было предложено несколько идей по созданию функциональных модулей, игровых, обучающих, реабилитационных, – рассказала она. – Участники проекта привнесли и свои идеи. В конечном итоге результат превзошел все наши самые смелые ожидания».

Интересно, что кроватка-манеж была специально изготовлена для одного из воспитанников дома ребенка. У двухлетнего мальчика – гидроцефалия мозга. Он не может сидеть и ходить. Новая кроватка-манеж – с подъемником. Так что малыш в ней сможет не только лежать. Есть в кроватке и держатели для зеркала или планшета, необходимых для проведения развивающих занятий. «Надеюсь, что подаренное реабилитационное оборудование поможет малышу сформировать новые навыки, – отметил директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог. – Да и находиться в деревянном манеже гораздо приятнее, чем в медицинской железной кроватке».

Сергей Кудинов – студент первого курса Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, один из тех, кто участвовал в проекте. Молодой человек признался, что эта работа дала ему не только практический опыт, но и заставила задуматься о том, что нужно помогать бескорыстно.

А между тем Международный день защиты детей – своего рода маячок. Он, с одной стороны, напоминает, что есть в мире обездоленные, нуждающиеся в заботе и внимании мальчишки и девчонки. А с другой стороны, что следует научиться чувствовать, слышать своих детей, интересоваться, чем они живут, прислушиваться к их мнению, уважать их выбор, если того требует ситуация, дать совет и поддержать.

Ребенка нужно ограждать от физического насилия, которое, к сожалению, не так уж и редко случается. Необходимо защищать его и от моральных травм – и в детском саду, и в школе, и дома. Но, к сожалению, сплошь и рядом встречаются ситуации, когда детей надо защищать от собственных же родителей. В Рязанской области Уполномоченный по правам ребенка Е. Мухина следит за соблюдением прав детей, оперативно реагирует на любые нарушения, старается бескомпромиссно противостоять всем проявлениям насилия и жестокости. Кроме органов опеки и попечительства, на базе комплексных центров социального обслуживания населения организована служба сопровождения семьи. Соцработники, психологи, социальные педагоги работают с неблагополучными, социально не защищенными семьями, оказывают им психологическую поддержку.

Вот уже несколько лет в России действует Закон «О з­ащите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». Однако, как показала практика, закон все же не панацея. Контролировать ребенка, смотрящего телевизор, а тем более сидящего в Интернете и соцсетях, получается далеко не у всех родителей.

Вопросы воспитания сложные. Это ежедневная работа, в том числе и взрослых над собой и своим поведением. Ведь не зря психологи говорят, что ребенок видит и копирует (только еще более утрированно) поведение мамы и папы, а также взрослых, находящихся рядом.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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