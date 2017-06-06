Вести районов

КАСИМОВ. В Елатьме в торжественной обстановке произведен запуск цифрового эфирного телерадиовещания. Жителям поселка и близлежащих населенных пунктов Касимовского района теперь доступны 10 цифровых телевизионных каналов.

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«Пропусти пешехода» – социальную акцию с таким названием в райцентре организовали специалисты Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с инспекторами ГИБДД и учащимися школ. Гражданам пожилого возраста и инвалидам разъяснили, как безопасно вести себя на дороге. Школьники в игровой форме разыграли с пожилыми людьми возможные ситуации, которые могут произойти на дороге, а также показали, как правильно переходить улицы по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам.

ШИЛОВО. Ликвидированы навалы мусора на территории, арендованной ООО «Ока-Хольц» в Шелуховском лесничестве на площади 0,07 га. Акция осуществлялась силами работников ООО «Ока-Хольц», РРНУ – филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга», НПС «Шилово» совместно с сотрудниками лесничества. Убрано 130 куб. м мусора и бытовых отходов.

МИХАЙЛОВ. В Михайловском доме-интернате прошел обучающий тренинг для волонтеров – студентов техникума имени А. Мерзлова, организованный представителями благотворительного фонда «Старость в радость». Работа проходила в рамках пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области».

СПАС-КЛЕПИКИ. В селе Криуша прошло совещание комитета экологии Совета муниципальных образований области с главами администраций районов, городских и сельских поселений и представителями регионального министерства природопользования. Участники не только обменялись опытом, но и обсудили вопросы с представителями министерства проблемы, касающиеся экологической обстановки в их поселениях. После совещания они посадили перед Криушинской школой рябиновую аллею.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В рамках проекта «Возрождение русских национальных игровых традиций» стартовал в районном центре спортивный фестиваль «Лето! Двор! Лапта!». На фестивале прошло открытое первенство района по русской лапте, в котором приняли участие учителя Ленинской школы и три дет­ские команды.

ЕРМИШЬ. В Бутурлинском Дворце культуры Нижегородской области прошел VI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Людмилы Георгиевны Зыкиной. В этом году в конкурсе приняли участие 24 коллектива и 23 исполнителя из Московской, Рязанской, Кировской, Воронежской, Тверской, Костромской и Нижегородской областей. Ансамбль «Песня русская» из Ермиши занял третье место, исполнив песни Александра Аверкина «Мне березка дарила сережки» и Евгения Попова «Сергею Есенину».

КАСИМОВ. В Елатьме в торжественной обстановке произведен запуск цифрового эфирного телерадиовещания. Жителям поселка и близлежащих населенных пунктов Касимовского района теперь доступны 10 цифровых телевизионных каналов.

***

«Пропусти пешехода» – социальную акцию с таким названием в райцентре организовали специалисты Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с инспекторами ГИБДД и учащимися школ. Гражданам пожилого возраста и инвалидам разъяснили, как безопасно вести себя на дороге. Школьники в игровой форме разыграли с пожилыми людьми возможные ситуации, которые могут произойти на дороге, а также показали, как правильно переходить улицы по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам.

ШИЛОВО. Ликвидированы навалы мусора на территории, арендованной ООО «Ока-Хольц» в Шелуховском лесничестве на площади 0,07 га. Акция осуществлялась силами работников ООО «Ока-Хольц», РРНУ – филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга», НПС «Шилово» совместно с сотрудниками лесничества. Убрано 130 куб. м мусора и бытовых отходов.

МИХАЙЛОВ. В Михайловском доме-интернате прошел обучающий тренинг для волонтеров – студентов техникума имени А. Мерзлова, организованный представителями благотворительного фонда «Старость в радость». Работа проходила в рамках пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области».

СПАС-КЛЕПИКИ. В селе Криуша прошло совещание комитета экологии Совета муниципальных образований области с главами администраций районов, городских и сельских поселений и представителями регионального министерства природопользования. Участники не только обменялись опытом, но и обсудили вопросы с представителями министерства проблемы, касающиеся экологической обстановки в их поселениях. После совещания они посадили перед Криушинской школой рябиновую аллею.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В рамках проекта «Возрождение русских национальных игровых традиций» стартовал в районном центре спортивный фестиваль «Лето! Двор! Лапта!». На фестивале прошло открытое первенство района по русской лапте, в котором приняли участие учителя Ленинской школы и три дет­ские команды.

ЕРМИШЬ. В Бутурлинском Дворце культуры Нижегородской области прошел VI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Людмилы Георгиевны Зыкиной. В этом году в конкурсе приняли участие 24 коллектива и 23 исполнителя из Московской, Рязанской, Кировской, Воронежской, Тверской, Костромской и Нижегородской областей. Ансамбль «Песня русская» из Ермиши занял третье место, исполнив песни Александра Аверкина «Мне березка дарила сережки» и Евгения Попова «Сергею Есенину».