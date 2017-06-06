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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В одно касание

00:01 / Общество
Рязанским журналистам показали «пилотный» автобус с оплатой проезда по картам
Автор фото: Михаил Скрипников | В одно касание
Фото автора.

В Рязани скоро весь коммерческий транспорт перейдет на оплату по специальным картам. Но возможность платить наличными также останется. Пока новой системой оснащены 260 коммерческих автобусов и маршруток. А всего их в областном центре около тысячи.

Группа журналистов в сопровождении представителей городской власти проехала по центральным улицам города на одном из автобусов ПАЗ, который уже оснащен системой. Для того чтобы оплатить проезд, надо провести картой по мобильному терминалу. В настоящий момент внедрение системы только разворачивается. Приобрести карты можно в сотне торговых точек города, а вот пополнить счет на них пока возможно только в пятнадцати, но в скором времени таких терминалов и киосков будет более семисот. Ведется работа по внедрению в систему карт «Виза» и «Мастер», а также «Мир», чтобы можно было оплачивать проезд обычными дебетовыми, в том числе «зарплатными» картами. По словам начальника городского управления транспорта Андрея Каплинского, преимущество новой системы в том, что теперь станет возможно очень точно мониторить состояние пассажиропотока, а кроме того, карточки получат льготные категории граждан, которые смогут ездить на коммерческом транспорте по льготному тарифу. Узнать, какие маршрутные такси оснащены терминалами оплаты, можно по наклейке на лобовом стекле и на правом борту пассажирского транспорта.

К системе безналичного расчета также присоединятся карты системы «УмКА». Всего предусмотрено четыре разновидности карт: «городская», «школьная», «льготная» и «студенческая». Остаток денег на карте можно будет узнать как на сайте, так и по билету, на котором будет печататься баланс. Максимально возможное количество средств, которое можно хранить на карте и использовать только для поездок – 3000 рублей. Новая система карт предполагает также наличие и полную исправность систем ГЛОНАСС в частных автобусах и маршрутках. Частники-невидимки должны будут уйти в прошлое. Кроме того, теперь общественный транспорт города должен будет ходить строго по расписанию, поскольку любое отклонение от графика станут фиксировать, и в дальнейшем это может негативно сказаться на продлении разрешения на перевозку пассажиров. Частников активно стимулируют к тому, чтобы они отказывались от маршруток и переходили на использование средних автобусов, вместимостью до 53 пассажиров.

– Что касается расходов, которые понесут частные перевозчики от внедрения системы электронной оплаты и других новаций, то это не обязательно отразится на цене проезда, сказал Андрей Каплинский. – В любом случае сообщество перевозчиков должно в установленном порядке доказать городским властям необходимость повышения платы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 98 (5385) от 01 июня 2017 года
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