Глава региона Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Международным днем защиты детей

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые жители Рязанской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Ради них мы живем и работаем, стараемся окружить вниманием и заботой, научить доброте, передать свои знания и опыт, воспитать достойными людьми, ответственными за свою страну.

В Рязанской области поддержке материнства и детства оказывается особое внимание: формируется современная система оказания медицинской помощи, строятся детские сады и школы, открываются спортивные комплексы, учреждения дополнительного образования. Активно реализуются программы поддержки молодых семей, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя работе с детьми – педагогов, воспитателей, медицинских и социальных работников. Желаю и детям и взрослым здоровья, мира и благополучия!»