Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Международным днем защиты детей

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети – воплощение наших надежд, самое важное в жизни. Наша общая цель – помочь им вырасти достойными гражданами. Мы, взрослые, несем серьезную ответственность за подрастающее поколение, за будущее нашего края и всей страны.

В Рязанской области реализуются федеральные и региональные меры поддержки материнства и детства, многодетных семей, создаются необходимые условия для получения качественного образования, духовного и физического развития, совершенствуется медицинская помощь. В регионе повышается рождаемость, строятся новые детские сады и школы, физкультурно-спортивные комплексы, учреждения культуры, функционируют оздоровительные лагеря и санатории.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

У нас богатый потенциал и большие перспективы развития: много талантливых ребят – победителей всероссийских олимпиад, творческих конкурсов, соревнований высокого уровня, которые своими достижениями подтверждают, что подрастает достойная молодая смена и надежная опора.

Выражаю искреннюю благодарность родителям, педагогам, воспитателям, тренерам, психологам, медицинским и социальным сотрудникам – всем, кто посвятил себя работе с детьми, кто помогает им реализовать свои способности, самоутвердиться. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце!

Но самое главное для каждого ребенка – крепкая, любящая и дружная семья, где чтят традиции, уважают историю, гордятся прошлым и настоящим. Пусть все наши дети будут окружены заботой и вниманием взрослых!

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия! А вам, ребята, счастья, интересного летнего отдыха, радовать своими успехами и победами!»