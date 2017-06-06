Причины отключения электричества в Московском районе Рязани выяснит специальная комиссия

Главное – предотвратить возникновение подобных ЧП в дальнейшем

31 мая в целом ряде жилых домов и объектов социальной сферы Московского района произошло отключение электричества. Глава администрации Рязани Олег Булеков дал поручение руководителям структурных подразделений тщательно разобраться в причинах произошедшего с тем, чтобы предотвратить возникновение подобных ЧП в дальнейшем.

В тот же день по поручению главы администрации Рязани была создана межведомственная комиссия, которая займется изучением сложившейся ситуации. О результатах ее работы горожане будут проинформированы.

Источник: сайт администрации Рязани