Сегодня в Рязани приостановлена розничная продажа алкоголя

В Международный день защиты детей на территории областного центра приостановлена розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 г. №98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Источник: сайт администрации Рязани