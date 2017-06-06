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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Сегодня в Рязани приостановлена розничная продажа алкоголя

09:27 / Власть

В Международный день защиты детей на территории областного центра приостановлена розничная продажа алкогольной продукции в соответствии с Законом Рязанской области от 14.11.2011 г. №98-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Рязанской области».

Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 июня 2017 года
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